Muğla'da acı olay! Öykü, son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde okul bahçesinde fenalaşıp, kalp krizinden hayatını kaybettiği anlaşılan ortaokul öğrencisi Öykü Şenli (11), son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, dün öğle teneffüsünde okul bahçesinde rahatsızlanıp, yere düştü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenli, yaşamını yitirdi. Şenli'nin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu kalp krizinden öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Şenli'nin yakınları tarafından bugün alınan cenazesi, Akkent Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Burada helallik alınmasının ardından Şenli'nin cenazesi ikindi vakti Milas Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, Şenli'nin ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Şenli'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

