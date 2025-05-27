HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kamyonetin ‘yaya geçidi’nde çarptığı Hasan, öldü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Yıldırım (10), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonetin ‘yaya geçidi’nde çarptığı Hasan, öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, bisikletiyle spor salonun giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan Hasan Yıldırım’a çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yıldırım, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, sevk edildiği Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Yıldırım’ın ölümü sebebiyle Zeki Cevher İlkokulu’ndaki mezuniyet töreninin iptal edildiği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazar yerinde yangın paniğiPazar yerinde yangın paniği
Balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.