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Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen kamyonetle otomobil, araçlardan birinin kontrolden çıkması sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 1

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Araçlardaki yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 2

KAZA SONRASI YOLDA ULAŞIM AKSADI

Kaza sonrası bölgede araç yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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