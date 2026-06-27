Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Mehmet Y.G.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
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