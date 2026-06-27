HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi.

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Mehmet Y.G.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı 1

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydıKarne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı
AK Parti'nin yeni şarkısı gündem oldu!AK Parti'nin yeni şarkısı gündem oldu!

Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.