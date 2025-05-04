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Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobolin kamyona arkadan çarptığı yaralanan Muhammed Can (23), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Muhammed Can yönetimindeki otomobil, Kulaca Mahallesi mevkisindeki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.'nin (31) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Can, hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammed Can, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Muhammed Can, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Adil H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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