Kamyonun altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Düzgün (20) idaresindeki motosikletle sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kamyonun altında kalarak sürüklendi. Sürücü Muhammed Can Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Düzgün'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, bölgede güvenlik tedbiri aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır