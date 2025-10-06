HABER

Kamyonun altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi! Dehşet anları kamerada

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde belediyeye ait geri dönüşüm kamyonu geri geri geldiği sırada yolda yürüyen 81 yaşındaki Hasan Çelik'in üstünden geçti. Aracın altında kalan Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü gözaltına alınırken, korkunç kaza kameralara yansıdı.

Dehşete düşüren olay, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Ayvacık Belediyesi’nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik’e çarptı. Kamyon geri geri gelerek Çelik'in üstünden geçti ve bir süre altında sürükledi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZLATINDA

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

(İHA)

