Kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi teslim alındı

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, M.C. yönetimindeki damperli kamyon, aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Batuhan Çakmak idaresindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Çakmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak’ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Olayı haber alıp kaza yerine gelen Çakmak’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazesi Isparta’ya götürüldü

Başında kaskı takılı olmasına rağmen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Batuhan Çakmak’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi, yakınları ve okul arkadaşları tarafından teslim alındı. Genç yaşta evlatlarını kaybeden anne ve babanın bir hayli üzgün olduğu görülürken, Çakmak’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Çalkı köyüne götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır