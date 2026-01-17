HABER

Kamyonun arkadan çarptığı çöp kamyonu devrildi: Yaralılar var

Antalya’nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı belediyeye ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 1’i ağır 3 işçi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen kamyonun altında kalan elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö.’nün kullandığı Alanya Belediyesine ait çöp kamyonu, D-400 karayolundan sağ tarafa dönmek istediği sırada, aynı güzergahta seyir halinde bulunan G.D. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp kamyonu yol kenarında bulunan alt geçit demirlerine çarparak durabildi. Kaza sırasında yol kenarında bulunan elektrikli motosiklet ise devrilerek çöp kamyonunun altında kaldı. Elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çöp kamyonu sürücüsü H.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çöp kamyonun içerisinde bulunan belediye personelleri M.G. ve H.Ü. de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sürücü H.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası yolda temizlik çalışması yapılırken, polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği sağlandı. Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir otelin iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çöp kamyonunun sağ tarafa dönüş yaptığı esnada arkadan gelen kamyonun çarpması, çöp kamyonunun devrilmesi ve kaza sonrası çöp kamyonun içinde bulunan bir personelin çevredekilerin yardımı ile çıkarılması yer aldı.
Kazayı gören bir vatandaş ’’ Otelde camdan bakıyordum. ’Güm’ diye bir ses geldi. Kamyon da devrildi zannettim. Araç takla attı. Koşarak geldim’’ dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

