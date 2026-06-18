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Kamyonun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Eskişehir'de su dağıtım kamyonu, annesiyle yolun karşısında geçmek isteyen E.E.'ye (9) çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde meydana geldi. B.K.'nin (40) kullandığı amyon, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Eymen E.’ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eymen E., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. B.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kamyonun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 1

Kamyonun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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