Kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, saat 15.10 sıralarında H.Ç. idaresindeki 63 plakalı kamyon, Cumhuriyet Caddesi Hizan Kavşağı mevkiinde C.A. (80) isimli yayaya çarparak altına aldı.

YAŞLI ADAMA KAMYON ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada kamyonun yaşlı adama çarptığı ve yaşlı adamın aracın altında kaldığı görüldü. Bölgede trafik akışı devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır