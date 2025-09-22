Kan donduran alışveriş! Pelin'i öldürdükten sonra parmaklarını yakıp SMS atmış: Kuyruklu yalanları bir bir ortaya çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül 2024'ten sonra haber alınamayan Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuş, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ali Uysal gözaltına alınmıştı. Uysal, ifadesinde Karaca'nın cesedini 7 Ekim'de Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmiş, şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cesedi bulunmuştu. Uysal, tutuklanmıştı.

"KAZA OLDU" DEDİ

AA'nın aktardığına göre; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde Son kez savunması alınan sanık Ali Uysal, Karaca'nın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Uysal, kız arkadaşı olduğunu savunduğu Karaca ile ormanlık alanda tartıştıklarını, bu sırada eğimli yolda park halinde bulunan otomobilin freninin boşalması sonucu Karaca'nın aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini iddia etti. Sanık, Karaca'nın öldüğünü anlayınca korkuya kapıldığını, bu nedenle cesedi Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alana götürüp gömdüğünü anlattı.

MÜEBBET HAPİS ALDI

Mahkeme heyeti, Uysal'a tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

KRİMİNAL RAPORDA YALANLAR DEŞİFRE OLDU

Ancak katil Ali Uysal'ın iddiaları kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Sabah'ta yer alan habere göre; aracın alt kısmında yapılan incelemede insana ait bir biyolojik bulgu bulunamadı.

Ayrıca katil Ali Uysal, Pelin'in aracın altında kalması nedeniyle sis farının bozulduğunu öne sürse de, otomobilde yapılan incelemede sis farının bozuk olmadığı, far ampullerinin arızalı olduğu tespit edildi. Pelin'e aracın çarpması durumunda farın dış kısmında herhangi bir zarar ve kırıklık olmadan sadece ampulün zarar görmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca tampon ve kaportada kaza nedeniyle oluşan herhangi bir göçük zarar olmadığı ifade edildi. Katil Ali Uysal'ın kaza iddiası böylece çürütülmüş oldu.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN PARMAKLARINI YAKMIŞ

Katil Ali Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kadının parmak uçlarını yaktığı anlaşıldı. Ali Uysal'ın sağlık ekiplerine ya da başka birine haber vermeden Pelin'in cesedini gömmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

CESEDİ GÖMDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATMIŞ

Katil Ali Uysal'ın talihsiz genç kadını öldürüp cesedini Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı.

CİNAYETTEN 1 GÜN ÖNCE KAZMA KÜREK ALIŞVERİŞİ

Ali Uysal'ın genç kadını öldürmeden bir gün önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp kazma ve kürekle Eşme'ye gömdüğü, cinayeti planlı işlediği tespit edildi.

AKILALMAZ SAVUNMA: "PELİN ÇOK İYİ BİR İNSANDI, BEN KÖTÜ BİRİ DEĞİLİM"

Katil Ali Uysal'ın mahkemede kan donduran sözleri ortaya çıktı. Uysal savunmasında, "Pelin ile aramda problem yoktu. Ben o kazadan sonra Pelin'i kurtaramadım. Kurtaramadığı için çok pişmanım. Pelin'i öldürmek için bir nedenim yok. Aksine onu mutlu etmek isterdim. Ben kazma küreği ayın 18'inde aldım. Onun yerine ben ölmeyi isterdim. Pelin çok iyi bir insandı. Ben kötü bir insan değilim" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır