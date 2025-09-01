Kan donduran cinayette yine aynı taktik! Çete, 17 yaşındaki çocuğu kullandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir cinayet işlendi. Çekmeköy'de, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta, 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TETİKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

SABIKASI ÇIKTI

Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K., ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

2'Sİ ÇOCUK 8 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada soruşturma genişletildi. Düzenlenen operasyonlarla 2’si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki tetikçi Efe H.’nin de aralarında olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada cinayetin eski bir husumetten meydana geldiği iddia edildi.

"BENİ YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI"

Gözaltına alınan şüphelilerden tetikçi Efe H.’nin ilk beyanında; "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim. Beni yurt dışına kaçıracaklardı" dediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin 3’ünün, Efe H.’yi yurt dışına kaçırmak üzere alıp Edirne’ye götürenler olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise olayda şüpheliye silah veren ve yardım, yataklık edenler olduğu belirtildi.