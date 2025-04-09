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Kan donduran evlat cinayetinde yeni gelişme! Cani anne 3 yaşındaki kızını katletmişi... Mahkemeden dikkat çeken karar

Konya'da kızı Sema Nur'u (3) boğazını keserek öldürüp, kendisini de yaralayan Sevda Kocabıyık (35), iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kan donduran evlat cinayetinde yeni gelişme! Cani anne 3 yaşındaki kızını katletmişi... Mahkemeden dikkat çeken karar
Begüm Özkaynak

Olay, 25 Mart 2023 yılında Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası, akıl ve ruh sağlığı yerinde olduğu belirlenince tutuklandı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Hazırlanan iddianameyle Kocabıyık hakkında 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık ise ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

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'İYİ HAL' İNDİRİMİ ALDI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına anne Sevda Kocabıyık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Kocabıyık'ın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Kocabıyık’ı 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, duruşmalardaki tutumundan dolayı 'İyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, müebbet hapis cezasına indirdi.

(DHA)

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