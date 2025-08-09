HABER

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Anne, oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca evde kaldı. Eve gelen anneanne acı manzarayla karşılaştı. İfadesinde olayı itiraf eden kadın tutuklandı.

Olay, dün Çayırova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.İ. (33) isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu M.H.Y.'yi saat 11.00'de yatakta boğarak öldürdü.

TORUNUNUN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

M.İ'nin annesi, o gün saat 19.00'da kızının evine gitti. Torununu hareketsiz yatar vaziyette gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

8 SAAT BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

