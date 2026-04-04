Kan donduran olay: Otel odasına çağırıp katletti! 4 saat 25 dakika detayı

Bahçelievler'de 3 çocuk annesi Yonca Kölge otel odasında bıçaklanmış halde ölü bulundu. 28 yaşındaki Yonca Kölge'yi 3 yıl önce boşandığı ve açık cezaevinden izne çıkan Salih B.'nin arayıp barışmak için otele çağırdığı, yaşanan tartışmanın ardından ise bıçaklayıp kaçtığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasıyla Salih B.'nin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kan donduran olay, dün saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

YAKINI İHBARDA BULUNDU

Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.

Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün işlemleri tamamlanan kadının cenazesi abisi ve kardeşine teslim edildi.

Kölge’nin cenazesinin yarın öğlen namazı sonrası İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI

Yonca Kölge ile birlikte otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

3 GÖZALTI

Polis ekipleri, Salih B.'nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA

evlenırken sabıkakaydı istenilsin
birkaç sene sonra yine dışarı çıkar , sonra yeni bir kadın cinayeti daha işleyip yuvasına geri döner.
bu adamların yüzlerini neden buzluyorlar ya anlamış değilim bırakın herkez görsün yüzlerini
