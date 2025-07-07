Kan tahlili sonuçları e-Nabız’dan nasıl öğrenilir?

Günümüzde birçok resmi işlem internet teknolojileri sayesinde oldukça hızlanmış ve vatandaşlar çeşitli işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapabilir hale gelmiştir. Bu dijital gelişmelerin bir sonucu olan e-Nabız sistemi de randevu alma, sonuçları görüntüleme gibi çeşitli işlemlerin dijital ortamda ve pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlamıştır.

Vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık işlemlerini tamamlayabilmesi adına geliştirilen e-Nabız sisteminde birçok işlem yapılabilmektedir. E-Nabız sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak internet tabanlı bir servis üzerinde ve telefonlara indirilebilen uygulama sayesinde görüntülemesini ve yönetebilmesini sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulamaya koyulan bu sistem Türkiye’deki kişisel sağlık kaydı sistemi olarak hayata geçirilmiştir. 2015 yılında hizmete başlamış olan e-Nabız sistemi bu tarihten itibaren tüm Türk vatandaşlarının laboratuvar tahlillerinin sonuçlarından randevu alma işlemlerine kadar birçok konuda hizmet sağlamaktadır.

Vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca tüm sağlık bilgilerine ulaşabilmelerini ve sağlık durumlarını takip edebilmelerini sağlayan e-Nabız sistemi üzerinden birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemlerden bazıları şu şekildedir:

Rapor görüntüleme

Sağlık randevusu alma (Aile hekimi ya da diğer sağlık kurumlarından)

Randevu iptali ya da değişikliği

Reçeteleri görüntüleme

Aşı takvimini görüntüleme ve takip etme

En yakın sağlık kuruluşuna ulaşabilme, adres ve iletişim bilgilerine erişebilme

Aile hekiminin kim olduğunu öğrenme

Aile hekimi değişikliği talebi

Organ bağışı

Tahlil sonuçlarına ulaşma

Muayene tarihlerini görüntüleme

Muayene sonuçlarını görüntüleme

E-Nabız tahlil sonucu görüntülemesi nasıl yapılır?

Sağlık kurumlarında ya da sağlık ocaklarında (Aile Sağlığı Merkezlerinde) aile hekimleri tarafından yaptırılan tahlillerin sonuçlarını görüntüleyebilmek de e-Nabız sistemi üzerinden mümkün olabilmektedir. Bu özellik sayesinde vatandaşlar yaptırdıkları testlerin tahlillerin sonuçlarına 7 gün 24 saat ulaşabilmektedir. Örnek olarak en son yaptırılan kan tahliline ait sonuçlar e-Nabız sisteminde yer alan menü altındaki "Tahlillerim" başlığından detaylı olarak görüntülenebilmektedir.

E-Nabız sistemi üzerinden tahlil sonuçlarına ulaşabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır: