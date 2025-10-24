Kan tahlilinde demir değeri nedir, düşükse ne anlama gelir?

Demir, insan vücudunda olması gereken minerallerden biridir. Vücuttaki demir eksikliği birçok hastalığa ya da rahatsızlığa neden olabilmektedir. Doktor tavsiyesi ile vücuda demir takviyesi çeşitli ilaçlar ya da besinler yolu ile yapılabilmektedir. Vücudun hemoglobin üretebilmek için gereksinim duyduğu demir, vücutta yeterli miktarlarda bulunmazsa ya da vücut demiri gerektiği kadar emmezse demir eksikliği kendini çeşitli belirtiler ile gösterebilmektedir.

Demir değeri nedir? Ferritin nedir?

Ferritin vücudun demir deposu olarak tanımlanır. Demir eksikliği ise demiri hücrelerde depolayan ve salınımını yapan demir içeren kristal yapıda bir kan proteinidir. Kan tahlili birçok nedenden ötürü yapılabilir. Genel sağlık durumu hakkında bilgi edinme, çeşitli belirtiler görülen hastaya tanı koyma gibi türlü nedenler için doktor kan tahlili isteyebilir.

Ferritin seviyesi de kan tahlilinde çıkan bir durumdur ve ferritin testi ile vücudun ne kadar demir depoladığını anlayabilmek mümkündür. Bunun içinde kan proteini miktarını ölçen kan tahlili yapılır. Vücutta ne miktarda demir depolandığı bu kan testinin sonucunda anlaşılır ve kişinin demir eksikliğinin olup olmadığı tespit edilir.

Demir değeri düşükse ne olur?

Kişilerde demir eksikliği ya da ferritin düşüklüğü, test sonucunun 20 miligramın altında kalması durumu olarak ifade edilir. İnsan vücudunda demir depoları düşükse demir eksikliği sorunu var demektir ve bu durum da birçok hastalığa yol açabilir.

Ferritin düşüklüğü birçok farklı nedene bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. Bir kişide ferritin ya da demir değeri düşüklüğü şu sorunalar yol açabilir:

Demir eksikliği anemisi

Bağışıklık sisteminde zayıflama

Saç dökülmesi

Kalp hastalıkları

Kronik yorgunluk

Gebelik durumu varsa erken doğum ya da düşük riski

Ferritin düşüklüğü kendini şu belirtiler ile gösterir: