HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada Başbakanı Carney: "ABD'nin ticaret savaşı iki ülkenin halkına da zarar veriyor"

Kanada Başbakanı Carney: "ABD'nin ticaret savaşı iki ülkenin halkına da zarar veriyor"

26.03.2025 23:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle başlattığı "ticaret savaşının" ABD'li ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savundu.

Kanada Başbakanı Carney: "ABD'nin ticaret savaşı iki ülkenin halkına da zarar veriyor"

Carney, Ontario eyaletinin Windsor kentinde, 28 Nisan'daki erken seçimler sebebiyle düzenlediği mitingde ABD'nin tarifeleriyle başlayan "ticaret savaşına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Kanada ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar gerildiğini" kaydeden Carney, "Onun (Trump'ın) ticaret savaşı, Amerikalı tüketicilere ve çalışanlara zarar veriyor, vermeye devam edecek. ABD'de tüketici güveninin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Carney, bu "ticaret savaşının" Kanadalı çalışanlar için de tehdit teşkil ettiğini ifade ederek iki ülke arasındaki değişen ilişkilerin sorumlusunun Kanada olmadığını vurguladı.

Trump'ın Kanada'yı "bölmek" istediğini ileri süren Carney, "(Trump), Bizi bölerek, Amerika'nın Kanada'ya sahip olmasını istiyor. Ancak bu asla olmayacak. Çünkü biz sadece kendimizi değil, birbirimizi de kollarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Carney, Kanada'daki otomotiv sektöründen, Trump'ın tarifelerinden etkilenen çalışanların desteklenmesi amacıyla yaklaşık 1,4 milyar dolarlık (2 milyar Kanada doları) "stratejik fon" oluşturacaklarını söyledi.

ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Kanada'yı 51. eyalet yapma isteğini defalarca yineleyen Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Ontario'nun, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Elazığ’da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı Elazığ’da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Horasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıHorasan’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden dikkat çeken paylaşım

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden dikkat çeken paylaşım

Saraçhane'de gerginlik! Gözaltılar var

Saraçhane'de gerginlik! Gözaltılar var

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.