Kanada Başbakanı Carney'den kalıcı barış çağrısı

KANADA Başbakanı Mark Carney, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında tüm taraflara adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu.

Kanada Başbakanı Carney'den kalıcı barış çağrısı

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Carney, Kanada’nın tüm tarafları anlaşma şartlarını hızla uygulamaya, adil ve kalıcı barış için çaba göstermeye çağırdığını belirterek, “Başkan Trump'ı önemli liderliği için tebrik ediyor ve müzakerelerdeki destekleri için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yıllarca süren yoğun acıların ardından, barış nihayet mümkün görünüyor” ifadelerini kullandı.

Kanada
