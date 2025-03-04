Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan çarpıcı açıklama: "Aptalca bir şey yapıyorsun Trump"

Kanada'nın, bu haksız kararın cevapsız kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau, "Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek." ifadesini kullandı.

Trudeau, ABD'nin bu ticari eylemini geri çekene kadar Kanada'nın tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirterek, "ABD tarifelerinin sona ermemesi halinde çeşitli tarife dışı önlemleri takip etmek için eyaletler ve bölgelerle aktif ve devam eden görüşmeler içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti. (AA)

KANADA BAŞBAKANI'NDAN 'TRUMP' ELEŞTİRİSİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD'nin gümrük vergisi hakkında konuştu. Başbakan Trudeau "Aptalca bir şey yapıyorsun Trump" dedi.

Başbakanı Justin Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi Wall Street Journal ile aynı fikirde olmaya alışık değilim ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen, yaptığının çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar."