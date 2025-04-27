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Kanada'da facia! Festival kana bulandı... Araç kalabalığa daldı; çok sayıda ölü ve yaralı var

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Melih Kadir Yılmaz

Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan Filipin sokak festivalinde facia yaşandı. Bir sürücünün kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı. Facianın ardından Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim yaptığı açıklamada, "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olay karşısında şoktayım ve derin bir üzüntü içindeyim" ifadelerine yer verdi. Bir görgü tanığı katliama sebep olan sürücünün dengesiz şekilde aracını sürdüğünü aktardı.

Yerel medyaya göre insanlar, Filipinler'in ulusal kahramanlarından birinin adını taşıyan Lapu Lapu Günü Blok Partisi için 41. Cadde ile Fraser Caddesi yakınlarında toplandı.

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"ŞOKTAYIM VE DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, X platformunda yaptığı paylaşımda "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olay karşısında şoktayım ve derin bir üzüntü içindeyim" ifadelerine yer verdi.

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Sim ayrıca, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz derecede zor zamanda etkilenen herkesle ve Vancouver’daki Filipin topluluğuyla birlikte" dedi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın yerel saatle akşam 8'den kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve sürücünün gözaltına alındığını ekledi.

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GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Bir görgü tanığı, CTV News'e yaptığı açıklamada, sürücünün kalabalığa çarpmadan hemen önce aracını festival alanında dengesiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Bölgede binlerce kişinin bulunduğu aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada festival
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