Kanada'da facia! Festival kana bulandı... Araç kalabalığa daldı; çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel medyaya göre insanlar, Filipinler'in ulusal kahramanlarından birinin adını taşıyan Lapu Lapu Günü Blok Partisi için 41. Cadde ile Fraser Caddesi yakınlarında toplandı.

"ŞOKTAYIM VE DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, X platformunda yaptığı paylaşımda "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olay karşısında şoktayım ve derin bir üzüntü içindeyim" ifadelerine yer verdi.

Sim ayrıca, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz derecede zor zamanda etkilenen herkesle ve Vancouver’daki Filipin topluluğuyla birlikte" dedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın yerel saatle akşam 8'den kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve sürücünün gözaltına alındığını ekledi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Bir görgü tanığı, CTV News'e yaptığı açıklamada, sürücünün kalabalığa çarpmadan hemen önce aracını festival alanında dengesiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Bölgede binlerce kişinin bulunduğu aktarılıyor.