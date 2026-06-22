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Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Montreal polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kanada da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var 1

Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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