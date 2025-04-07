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Kanada, emeklilerini ABD tarifelerinin etkisinden korumak için yeni önlemler aldı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin neden olduğu "finansal istikrarsızlık ortamında" Kanadalı emeklileri korumak için aldıkları yeni önlemleri açıkladı.

Kanada, emeklilerini ABD tarifelerinin etkisinden korumak için yeni önlemler aldı

Kanada Liberal Partisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkelere getirdiği ek gümrük tarifelerinin dünya ekonomisine zarar verdiğine işaret eden Carney, bu durumun vatandaşlarının emeklilik birikimleri ve işleri konusunda endişelenmesine yol açtığını belirtti.

Carney, emeklilerin üzerindeki baskıyı hafifletmek için alınan yeni önemler kapsamında, kişilerin emeklilik süresince düzenli gelir elde etmesini sağlayan Kayıtlı Emeklilik Geliri Fonları'ndan (RRIF) yapılması gereken minimum çekim oranını yüzde 25 azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

Söz konusu oranın 1 yıl boyunca geçerli olacağını açıklayan Carney, düşük gelirli yaşlılara yönelik maddi desteğin de yüzde 5 artırılacağını aktardı.

Carney, "Önümüzdeki çetin günlerde, Kanadalıları koruyacak ve Kanada'yı güçlü şekilde inşa edeceğiz. Eğer ABD liderlik etmezse, Kanada eder." ifadesini kullandı.

Trump'ın yüzde 25 tarife uyguladığı Kanada'da, 28 Nisan'da federal seçimlerin yapılması bekleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 26 Mart'ta Trump'ın tarifeleriyle başlattığı "ticaret savaşının" Amerikalı ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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