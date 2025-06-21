Kanada'nın başkenti neresi? Kanada'nın başkenti hakkında bilgiler

Kuzey Amerika’da bir ülke olan Kanada, 3 bölgeden ve 10 eyaletten oluşmaktadır. Arktik Okyanusu’na da ulaşan bir alanı kaplamaktadır. 9.98 milyon kilometrekarelik alanı ile dünyada Rusya’dan sonraki en büyük ikinci ülke olma özelliğine sahiptir. Sınırları içinde en çok göl bulunan ülke de Kanada olarak belirlenmiştir. Ülkede bir milyondan da fazla sayıda göl bulunduğu bilinmektedir. Güneyinde ve batısında Birleşik Devletler ile 8.891 kilometrelik sınırı vardır ve bu sınır dünyanın en büyük sınırıdır. Bunun dışında Kanada 200.000 kilometrekarelik bir sahil şeridine de sahiptir. Bu durum da Kanada’yı dünyadaki en uzun sahil şeridine sahip ülke haline getirmiştir.

Meşrutiyetle yönetilen Kanada, Westminser modeline dayalı bir parlamenter demokrasiye sahiptir. Kanada’da hükümet başkanı genel vali tarafından atanır. Avam kamarasının güveni devam ettiği sürece de görevine devam edebilir. Devlet başkanı Kanada’da monarşiyi temsil eden genel validir. Bir İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olan Kanada, federal düzeyde İngilizce ve Fransızca dilini resmi dil olarak kabul etmiştir. İngilizce ve Fransızca dışında ülkede tanınan diğer bölgesel diller şunlardır: Krice, Guçince, Denesulinece, Tlınçonca, Kuzey Slaveyce, Batı Kanada İnuitçesi, İnuinnaq, Doğu Kanada İnuitçesi.

Ülkede bireysel ve ekonomik özgürlükler, şeffaflık, yaşam kalitesi, eğitim açısından gösterilen özen nedeniyle Kanada, bu alanlarda önde gelen ülkelerden biri olarak kabul edilmiştir. Kanada’da Asyalılar, Latin Amerikalılar gibi farklı etnik kökenli topluluklar da yaşam sürmektedir. Nüfus ağırlıklı olarak Kanadalılardan oluşmaktadır ve tahmini olarak 38.000.000 civarındadır. Ülkedeki mevcut yasa 1982 Kanada Yasası’dır ve 17 Nisan 1982 yılında kabul edilmiştir. Para biriminin Kanada Doları olduğu ülkede anayasanın bir kısmı henüz yazılmamıştır ve anayasa metni çeşitli uzlaşmalar ile gelenekler ile yorumlanmaktadır.

10 eyaletten ve 3 bölgeden oluşmuş olan Kanada’da eyaletlerin federal yönetimden geniş oranda özerkliği bulunmaktadır. Bölgelerin bağımsızlık durumları ise daha azdır. Kanada’nın sosyal programlarının çoğundan sorumlu olan eyaletler toplamda federal hükumetten daha fazla oranda bir gelire sahiptir. Federal hükumetin oluşturduğu politikalardan da muaf tutulabilen eyaletler bu gelirlerden aldıkları payın kayıp riskini de taşımaktadır. Ceza kanunları federal hükumetin görev alanı altında olan az sayıdaki durumlardan biridir. Suç ve ceza Kanada’da genel olarak tek biçim olarak uygulanır.

Kanada’da halk diğer birçok Amerika ülkesinde olduğu gibi ağırlıklı olarak Hristiyandır. En yaygın olan mezhep ise Katoliklerdir. Onları nüfusun %21'ini oluşturan Protestanlar takip etmektedir. Nüfusun %34'ü ise herhangi bir dine mensup olmayanlardan oluşmaktadır.

Ülkede çoğunlukla yıllık sıcaklık aralıkları oldukça geniştir. Kışlar çok soğuk, yaz ayları ise çok sıcak geçer. Karasal iklimin hakim olduğu tespit edilen ülkede günlük ortalama sıcaklıklar kış aylarında -15 dereceye kadar düşebilmektedir. Ancak şiddetli rüzgarların etkisi ile bu seviyeler -50 dereceyi de bulabilmekte ve hatta bunun da altına düşebilmektedir. Büyük bir kısmı donmuş topraklarla ve buzlarla kaplı olan ülkede donmuş toprağın geleceğinin belirsiz olduğu kabul edilmektedir. Bu da Kanada’daki iklimden kaynaklı olarak açıklanmaktadır.

Kanada'nın başkenti neresidir?

Kanada’nın en büyük şehri Ottawa’dır. Ottawa aynı zamanda ülkenin başkenti olma özelliğine de sahiptir. Aynı isimli vadi üzerinde kurulu olan şehir Ontairo eyaletinin en güney kısmındadır. Ontario eyaletinin de sınırında yer alır. Nehrin karşı tarafında yer alan Quebec şehrinde yer alan Gatineau şehri ile birlikte metropoliten alan olan Ulusal Başkent Bölgesi'ni oluşturmaktadır.

Türkçe’de Ottava olarak isimlendirilen şehir aynı zamanda iki resmi dile sahip olan tek şehir olma özelliğini de taşır. Şehirde İngilizce ve Fransızca dilleri hukuki olarak eşit kabul edilir. Tüm resmi belgelerde ve kamu alanlarında iki dilin bir arada kullanılması zorunludur. Ottawa şehri 808.391 civarında bir nüfusa sahiptir.