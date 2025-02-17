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Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.02.2025 23:48
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Kanada’daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı

Kanada’daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının ters dönmesi sonucu ilk belirmelere göre 8 kişi yaralandı.

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ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

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Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada uçak
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