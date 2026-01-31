Kanal tedavisi hayatını kabusa çevirdi! "İki yıl ağzımda paslı demirle yaşamışım"

İstanbul Üsküdar'da annesiyle yaşayan 29 yaşındaki Ayşe Sena Tiroğlu'nun 2 yıl boyunca yaşamadığı ağrı kalmadı, iddiasına göre kanal tedavisi sonrası dişinde kalan metal parça hayatını kararttı.

AĞRILARI ŞİDDETLE ARTMAYA DEVAM ETTİ

Ağzında yaralar çıktı. Uzun süre yemek yiyemedi. Büyük acılar çekti. Bunun üzerine kanal tedavisini yapan doktorun yanına gitmek istedi. Ancak ona da bir türlü ulaşamadı. Aradan geçen iki yılda ağzındaki yaralar iyileşti. Pek çok sıkıntıyı atlattı. Ancak ve ancak kanal tedavisi yapılan dişindeki ağrı bir türlü geçmedi. Şiddetle artmaya devam etti. Bunun üzerine başka bir doktora görünmek zorunda kaldı.

Ayşe Sena Tiroğlu 2 yıl önce diş ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine gitti. Dişine yapılan kanal tedavisi sonrası taburcu oldu. Ancak sonrasında dudak ve ağzında çıkan yaralar nedeniyle zor günler yaşadı. Yaşadığı acıların sebebini sormak için annesiyle birlikte hastaneye gitti. Doktorla tartışma yaşadılar. Doktor tarafından annesine tazminat davası açıldı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Tam iki yıl sonra doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Kist oluşan dişi çekildi. İddiasına göre dişin üzerinde kanal eğesi verilen metal parça vardı. Maddi anlamda da zor günler geçirdiğini belirten kadın suç duyurusunda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı hem hastanın onan formunu imzaladığı hem de tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği gerekçesiyle doktor hakkında soruşturma izni vermedi. İddialarla ilgili hukuki süreç de devam ediyor.

"BEN O PASLI DEMİRLE 2 YIL BOYUNCA YAŞAMIŞIM"

"Yani ben bununla ölebilirmişim. Ben o paslı demirle 2 yıl boyunca yaşamışım" diyen Ayşe Sena Tiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu biraz daha ilerleseydi bende hayati tehlike oluşabilirdi ve ben ölebilirdim. Dudağım çok kötü oldu. Başım döndü. Dudağım şişmeye başlamıştı. Böyle dudak dolgusu yapmış gibi şişmeye başlamıştı. Mamayla beslendim. Pipetle dahi su içemedim. Biz orada olay çıkarmadık. Doktor annemin üzerine yürüdü ve "Aile terbiyesi almamış insanlarsınız" dedi. Tamam, annemin de bir kelimesi var ama haksız yere darp yok, şiddet yok. Beyaz kod verdi. Ara ara diş ağrısı geliyordu ama benim travmam olduğu için diş doktoruna gitmek istemedim. Önce kisti temizledi. Sonra dişimi çekerken eline bir kanal eğesi yani kanal malzemesi geldi. Şok geçirdik. Doktor da şok geçirdi. Demir parçası gibi bir şeydi. Soruşturma izni henüz çıkmadı doktorla alakalı. Çünkü onan formuna sığınıyor. Tamam insanların önüne bir form koyuyorlar ama doktor beni bilgilendirmek zorundaydı."