Arif Altunbulak ile Menderes Utku için yeni karar! Cihanna iddiasına da açıklama geldi

İstanbul’daki Bebek Otel soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan otel müdürü Arif Altunbulak ile ClubHouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku’nun tahliyesine karar verildi.

"CİHANNA İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Gazeteci Burak Doğan ayrıca Cihanna olarak bilinen Cihan Şensözlü'nün tahliye edildiği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı!

NE OLMUŞTU?

Bebek’teki otelde bazı müşterilere yönelik uyuşturucu temini, kullanımına yer sağlama ve benzeri suç iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen çalışma kapsamında otel ve bağlantılı bazı işletmeler mercek altına alınmış, delil ve ifadeler doğrultusunda Arif Altunbulak ile Menderes Utku dahil bazı isimler gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Soruşturma sürecinde elde edilen yeni değerlendirmeler sonrası iki isim hakkında tahliye kararı verildi.