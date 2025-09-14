HABER

Kanala devrilen araçtaki baba ve oğlu boğuldu

Şanlıurfa’da sulama yaptıkları tarlanın suyunun yönünü değiştirmeye giden baba ve oğlu, araçlarının kanala devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre acı olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da sulama yaptıkları tarlanın suyunun yönünü değiştirmeye giden baba ve oğlu, araçlarının kanala devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre acı olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi’nde yaşandı. Çiftçilik yapan 52 yaşındaki Mehmet Çakmak, 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak ile birlikte pamuk tarlasını sulamaya gitti. Tarlanın bir kısmını sulayan Mehmet Çakmak, oğluyla birlikte 07 Y 8866 plakalı araçlarına binerek suyun yönünü değiştirmeye gitti. İddiaya göre, Mehmet Çakmak’ın kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tahliye kanalına devrildi.

Ters dönerek sürüklenen araç, köprü ağzında sıkıştı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kepçeye bağlanan halatla aracı sudan çıkarttı. Araçtaki baba ve oğluna müdahale eden ekipler, her ikisinde de yaşam belirtisi olmadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Şanlıurfa
