HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kandilli'den İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama! Orayı işaret ettiler: "15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştı"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama yaptı. Artçıların sayısının 445'e ulaştığı aktarılırken depremlerin Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştığını bildirdi. Açıklamada, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir" denildi.

Kandilli'den İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama! Orayı işaret ettiler: "15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştı"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

"ORTA MARMARA İLE KUMBURGAZ ARASINDA YOĞUNLAŞTI"

Ana şoku izleyen 5,2 büyüklüklerinde iki ana artçı deprem ve hala süren sismik aktivitenin, Enstitünün Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmıştır. Deprem artçı aktivitesi, genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.

thumbs_b_c_64e092512fd1f3fab415800612b8bba6

Açıklamada, depremin Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedildiği, deprem merkez üssündeki aletsel şiddetin MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değerinin V'e kadar ulaştığı, deprem ivme kayıtları incelediğinde yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı kaydedildi.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

İlgili depremi takiben 6'ncı dakikada tsunami uyarı mesajlarının ülkede AFAD'a, bölgede de sisteme üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletildiği bildirilen açıklamada, gözlemlerle tsunami uyarısının aletsel olarak teyit edildiği ve uyarının aynı gün 16.53 itibarıyla tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesajla sonlandırıldığı belirtildi.

thumbs_b_c_ac07039f50cae77135cd4c7ad6b2594c

Açıklamada, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Umman'da kritik görüşme! İran ile ABD arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdiUmman'da kritik görüşme! İran ile ABD arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdi
Bolu’da kümese girmeye çalışan ayı kameradaBolu’da kümese girmeye çalışan ayı kamerada

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul kandilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

İran’da limanda şiddetli patlama: 500’den fazla yaralı var…

İran’da limanda şiddetli patlama: 500’den fazla yaralı var…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.