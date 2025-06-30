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Kandilli rasathanesi duyurdu! Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den korkutan açıklama

Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi" dedi.

Kandilli rasathanesi duyurdu! Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den korkutan açıklama
Begüm Özkaynak

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Hakkari'de saat 19.14'te yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: "KOLUN KAPASİTESİ 7’YE VARAN DEPREM"

Prof. Dr. Naci Görür Hakkari'de yaşanan şiddetli sarsıntının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle." dedi.

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