Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler! 650 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi, çok sayıda gözaltı var

Kanser hastası vatandaşların canını hiçe sayan şebekeye operasyon düzenlendi. Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajını değiştiren şebeke, bu ilaçları yeni gibi tekrar piyasaya sürdü. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.
11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Toplam işlem hacminin ise yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şunları söyledi:
"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz.
İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastalarımızın tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır.
Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3’ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir.
Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur.
Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz."