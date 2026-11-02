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Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler! 650 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi, çok sayıda gözaltı var

Son kullanım tarihi geçmiş kanser ilaçlarını, kutu ve ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Öte yandan yaklaşık 650 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. İşte tüm detaylar...

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler! 650 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi, çok sayıda gözaltı var
Melih Kadir Yılmaz

Kanser hastası vatandaşların canını hiçe sayan şebekeye operasyon düzenlendi. Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajını değiştiren şebeke, bu ilaçları yeni gibi tekrar piyasaya sürdü. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.

11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Toplam işlem hacminin ise yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirtildi.

"ŞİFA UMUDUNU HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜRENLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şunları söyledi:

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz.

İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastalarımızın tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler! 650 milyon TL lik işlem hacmi tespit edildi, çok sayıda gözaltı var 1

TARİHİ GEÇMİŞ KANSER İLAÇLARINI YENİDEN PİYASAYA SÜRMÜŞLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır.

"24 ŞÜPHELİ, 4 ŞİRKET VE 5 İŞ YERİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3’ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir.

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürmüşler! 650 milyon TL lik işlem hacmi tespit edildi, çok sayıda gözaltı var 2

İŞLEM HACMİ YAKLAŞIK 650 MİLYON TL

Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz."

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Adalet Bakanı Akın Gürlek
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