Kanser tarama testleri nelerdir, nasıl yapılır?

Kanser taraması, en kısa tanımı ile bir belirti olmasa dahi kişinin kanser olup olmadığının araştırılması anlamına gelmektedir. Olağan dışı bulgular ya da kitle, hastalık belirtilerini inceleyen fiziksel muayeneler, çeşitli testler içeren kanser taraması hastalığın eğer varsa ilerlemeden tedavi edilebilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Farklı yöntemlerle yapılabilen kanser taraması kanserin türüne göre çeşitlendirilmektedir. Taramalar yapılırken genel olarak bir ağrı hissi oluşmaz. Testler kolayca uygulanabilir ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir özelliktedir.
Kanser taramaların kolayca ve hızlıca uygulanan ve erken teşhis amaçlayan kanser testleri şunlardır:
Kanser türlerine göre belirtiler de farklı olabilmektedir. Yaş, genetik yatkınlık olasılığı ve çeşitli belirtiler varsa hangi tarama testlerinin yapılacağı önceden tespit edilmektedir. Erken tespit gerektirdiği belirlenen risk grupları gibi faktörler nedeni ile hekimler düzenli taramalar önermektedir. Türlerine göre kanser taramaları şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
Onkoloji bölümünden randevu alınarak kanser taramaları yaptırılabilir. Evreleri ile birlikte kanserli olan hücrelerin belirlenmesi, incelenmesi, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi gibi tedavi türlerini planlayan ve uygulayan onkoloji alanı bu konu ile ilgilenmektedir.
Genetik, laboratuvar, fiziksel muayene gibi farklı kanser taraması uygulamaları uzman sağlık ekipleri tarafından yapılmaktadır. Testler şu şekilde uygulanır:
Genç yaşlardan itibaren her insanda erken teşhis amacı ile kanser taraması testleri yapılmalıdır. Özellikle ailesinde ya da kendisinde kanser geçmişi bulunan kişilerin mutlaka düzenli olarak kanser taramalarını yaptırması gerekmektedir. Şu kişiler kanser taraması için uygun olan grupta görülmektedir:
Bazı kanser taramalarının düzenli yapılması çok önemlidir. Doktorlar özellikle şu kanser türlerinin erken teşhis edilebilmesi için düzenli taramadan geçilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu kanser türleri: