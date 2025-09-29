Kanser taraması, en kısa tanımı ile bir belirti olmasa dahi kişinin kanser olup olmadığının araştırılması anlamına gelmektedir. Olağan dışı bulgular ya da kitle, hastalık belirtilerini inceleyen fiziksel muayeneler, çeşitli testler içeren kanser taraması hastalığın eğer varsa ilerlemeden tedavi edilebilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Farklı yöntemlerle yapılabilen kanser taraması kanserin türüne göre çeşitlendirilmektedir. Taramalar yapılırken genel olarak bir ağrı hissi oluşmaz. Testler kolayca uygulanabilir ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir özelliktedir.

Kanser tarama testleri nelerdir, nasıl yapılır?

Kanser taramaların kolayca ve hızlıca uygulanan ve erken teşhis amaçlayan kanser testleri şunlardır:

Genetik testler

Fiziksel muayene testleri

Laboratuvar testleri

Görüntüleme testleri

Kanser türlerine göre belirtiler de farklı olabilmektedir. Yaş, genetik yatkınlık olasılığı ve çeşitli belirtiler varsa hangi tarama testlerinin yapılacağı önceden tespit edilmektedir. Erken tespit gerektirdiği belirlenen risk grupları gibi faktörler nedeni ile hekimler düzenli taramalar önermektedir. Türlerine göre kanser taramaları şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Meme kanseri taramaları

Rahim ağzı kanser taramaları

Kolon kanseri taramaları

Akciğer kanseri taramaları

Ağız kanseri taramaları

Prostat kanseri taramaları

Cilt kanseri taramaları

Onkoloji bölümünden randevu alınarak kanser taramaları yaptırılabilir. Evreleri ile birlikte kanserli olan hücrelerin belirlenmesi, incelenmesi, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi gibi tedavi türlerini planlayan ve uygulayan onkoloji alanı bu konu ile ilgilenmektedir.

Kanser taramalarında kullanılan testler nasıl uygulanır?

Genetik, laboratuvar, fiziksel muayene gibi farklı kanser taraması uygulamaları uzman sağlık ekipleri tarafından yapılmaktadır. Testler şu şekilde uygulanır:

Genetik testler: DNA kontrolü yapılır, kanser riskini arttıran herhangi bir durum olup olmadığını tespit etmeyi amaçlar. Mutasyona uğrayabilen genetik hastalık türlerinden olması nedeni ile doktorlar risk durumlarını inceleyebilmek adına aile sağlık geçmişi incelemesi için sorular sorularak kapsamlı kontroller yapılmaktadır.

Fiziksel muayene testleri: Uzman doktorlar tarafından bazı kanser çeşitlerinde insan bedeninde gelişen çeşitli olağan dışı kitleleri tespit etmek için kontrol yapılır. Bu testler en yaygın meme kanseri türü için yapılmaktadır.

Laboratuvar testleri: Doku örnekleri alınarak ve çeşitli kan testleri yapılarak laboratuvar ortamında ayrıntılı olarak incelenir. Bu testler içinde en yaygın olarak uygulananı pap smear adı verilen testtir.

Görüntüleme testleri: Şüphe edilen kanserin türüne göre bedenin çeşitli bölgelerinin görüntüleri alınarak uygulanan testlerdir. En yaygın olarak kullanılan kanser türü bağırsak kanseri için yapılan kolonoskopi testidir.

Genç yaşlardan itibaren her insanda erken teşhis amacı ile kanser taraması testleri yapılmalıdır. Özellikle ailesinde ya da kendisinde kanser geçmişi bulunan kişilerin mutlaka düzenli olarak kanser taramalarını yaptırması gerekmektedir. Şu kişiler kanser taraması için uygun olan grupta görülmektedir:

İleri yaştaki kişiler

Kanserin meydana gelmesine neden olabilecek kimyasal maddelere maruz kalan, tütün ürünleri kullanan kişiler

Kanser ile ilişkili olabilecek çeşitli genetik hasarlara sahip olan kişiler

Daha önce kanser atlatmış olan kişiler

Ailesinde kanser hastalığına yakalanmış kişiler olanlar

Bazı kanser taramalarının düzenli yapılması çok önemlidir. Doktorlar özellikle şu kanser türlerinin erken teşhis edilebilmesi için düzenli taramadan geçilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu kanser türleri: