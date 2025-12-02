Karadeniz'de yaşananlar tansiyonu yükseltti, Putin 'Hepsi vurulacak' dedi! Avrupa'ya savaş sözleri: "Biz hazırız"

Rus lider Putin, Ukrayna kuvvetlerinin Karadeniz'de Rusya'ya giden gemileri vurmasının ardından sessizliğini bozdu. Putin, Ukrayna'ya ait tesisler ve gemilerine yönelik saldırıları artıracaklarını dile getirdi.

UKRAYNA'YI TEHDİT ETTİ, AVRUPA'YA MEYDAN OKUDU

Avrupa ülkelerine de meydan okuyan Putin, Rusya'nın savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, "Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamıyor ancak Avrupa ülkeleri savaş başlatması halinde Rusya’nın savaşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

BİR RUS GEMİSİ DAHA VURULDU

Denizcilik Genel Müdürlüğünden Karadeniz'de saldırıya uğradığını bildiren Midvolga-2 tankeriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada "Midvolga-2 Tankeri Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken saldırıya uğradığını bildirdi. 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur, gemi makineleri ile Sinop'a doğru seyretmektedir" dendi.

UKRAYNA RUS GEMİLERİNİ VURMUŞTU

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde de bir gemiyle tanker hedef alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.