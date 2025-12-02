HABER

Karadeniz'de yaşananlar tansiyonu yükseltti, Putin 'Hepsi vurulacak' dedi! Avrupa'ya savaş sözleri: "Biz hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rusya'ya giden gemileri vurmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Putin, "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek" dedi. Putin, Avrupa ülkelerine de meydan okuyarak, "Savaşmak istiyorlarsa Rusya hazır" ifadesini kullandı.

Mustafa Fidan

Rus lider Putin, Ukrayna kuvvetlerinin Karadeniz'de Rusya'ya giden gemileri vurmasının ardından sessizliğini bozdu. Putin, Ukrayna'ya ait tesisler ve gemilerine yönelik saldırıları artıracaklarını dile getirdi.

Karadeniz de yaşananlar tansiyonu yükseltti, Putin Hepsi vurulacak dedi! Avrupa ya savaş sözleri: "Biz hazırız" 1

UKRAYNA'YI TEHDİT ETTİ, AVRUPA'YA MEYDAN OKUDU

Avrupa ülkelerine de meydan okuyan Putin, Rusya'nın savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, "Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamıyor ancak Avrupa ülkeleri savaş başlatması halinde Rusya’nın savaşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Karadeniz de yaşananlar tansiyonu yükseltti, Putin Hepsi vurulacak dedi! Avrupa ya savaş sözleri: "Biz hazırız" 2

BİR RUS GEMİSİ DAHA VURULDU

Denizcilik Genel Müdürlüğünden Karadeniz'de saldırıya uğradığını bildiren Midvolga-2 tankeriyle ilgili açıklama yapıldı.

Karadeniz de yaşananlar tansiyonu yükseltti, Putin Hepsi vurulacak dedi! Avrupa ya savaş sözleri: "Biz hazırız" 3

Açıklamada "Midvolga-2 Tankeri Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken saldırıya uğradığını bildirdi. 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur, gemi makineleri ile Sinop'a doğru seyretmektedir" dendi.

UKRAYNA RUS GEMİLERİNİ VURMUŞTU

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde de bir gemiyle tanker hedef alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Karadeniz de yaşananlar tansiyonu yükseltti, Putin Hepsi vurulacak dedi! Avrupa ya savaş sözleri: "Biz hazırız" 4

02 Aralık 2025
02 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

