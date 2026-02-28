Kansere karşı yeşil kalkan! Oxford’un son araştırması ezber bozdu

Yaklaşık 16 yıl boyunca takip edilen 1,8 milyon kişinin verileri, bitkisel ağırlıklı beslenmenin koruyucu gücünü bir kez daha kanıtladı. Araştırmaya göre vejetaryenler, et tüketenlere kıyasla tam 5 farklı kanser türüne karşı çok daha dirençli hale geliyor. İşte oranlar

Araştırma sonuçlarına göre, vejetaryen beslenen bireylerde şu kanser türlerinin görülme oranı belirgin şekilde daha düşük:

Multipl Miyelom (Kan Kanseri): %31 daha düşük risk

Böbrek Kanseri: %28 daha düşük risk

Pankreas Kanseri: %21 daha düşük risk

Prostat Kanseri: %12 daha düşük risk

Meme Kanseri: %9 daha düşük risk

Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından finanse edilen bu çalışma, özellikle pankreas ve meme kanseri gibi yaygın türlerde beslenmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

HER ŞEY TOZ PEMBE DEĞİL: BEKLENMEDİK RİSKLER DE MEVCUT

Araştırma sadece avantajları değil, bazı şaşırtıcı dezavantajları da ortaya koydu. Vejetaryenlerin, et yiyenlere kıyasla yemek borusu kanserine (skuamöz hücreli karsinom) yakalanma riskinin yaklaşık iki kat daha fazla olduğu görüldü. Uzmanlar bunun, vejetaryen beslenmede B vitamini gibi temel besin öğelerinin eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Ayrıca ilginç bir detay daha var: Veganların bağırsak kanseri riskinin, et yiyenlere göre %40 daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar bu durumu, veganların günlük kalsiyum alımının tavsiye edilen düzeyin altında kalmasına bağlıyor.

PESKETARYENLER VE TAVUK TÜKETENLER NE DURUMDA?

Sadece balık yiyenlerin (pesketaryenler) meme, böbrek ve bağırsak kanseri riskinin düşük olduğu; sadece kümes hayvanı tüketenlerin ise prostat kanseri riskinin azaldığı gözlemlendi. Uzmanlar, "tek tip" bir mucize yerine, besin değerleri dengelenmiş bir diyetin en sağlıklı seçenek olduğunu vurguluyor. Sağlıklı bir hayat için dengeli beslenmek ve sağlığınıza zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak son derece önemli...