Kansızlık baş ağrısı yapar mı? Kansızlık-baş ağrısı ilişkisi

Kansızlık, özellikle kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülen, her yaş grubunu etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Kansızlık, sadece kan değerlerinin düşük olması ile sınırlı değildir. Kişinin yaşam kalitesini de doğrudan etkileyen çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.
Kansızlık, kandaki kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobinin normal seviyenin altına düşmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Hemoglobinin temel görevi oksijen taşımaktır. Bu yüzden hemoglobin değerinde azalma meydana gelmesi, organlara yeterli miktarda oksijen taşınamamasına sebep olmaktadır.
Beyin, oksijen ihtiyacının en yüksek olduğu organlardan biridir. Oksijenin yetersiz olması, beyin damarlarında genişlemeye, sinir sisteminde hassasiyete ve bunun sonucunda da baş ağrısına sebep olabilmektedir.
Demir eksikliği anemisi, orak hücreli anemi ve talesemi baş ağrısına sebep olan kansızlık türleridir. Kansızlık sebebiyle oluşan baş ağrıları genel olarak kendini şu şekilde göstermektedir:
Dolayısıyla kansızlık, baş ağrısının sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilmektedir. Fakat her baş ağrısının kansızlığa bağlı olmadığı da unutulmamalıdır.
Kansızlık, diğer adıyla anemi, vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olamaması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durum, dokulara yeterli miktarda oksijen taşınamamasına sebep olmakta ve çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. Kansızlığın yaygın olarak görülen belirtileri şu şekildedir:
Kansızlık belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Hafif düzeyde kansızlıkta bu şikayetler daha az hissedilirken ilerleyen durumlarda günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu yüzden yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçı sizde varsa mutlaka uzman bir doktora başvurmalı ve gerekli testleri yaptırmalısınız.
Kansızlık, pek çok farklı faktöre bağlı olarak gelişebilen bir rahatsızlıktır. Temel olarak kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, yapısında veya kaybında meydana gelen problemler kansızlığa yol açmaktadır. Kansızlığa sebep olan başlıca nedenler şu şekildedir:
Kansızlığın sebebi doğru şekilde belirlenmeden uygulanan tedavi kalıcı bir çözüm sağlamamaktadır. Bu yüzden düzenli kontroller ve gerekli kan testleri, kansızlığın sebebini tespit etmede oldukça önemlidir.