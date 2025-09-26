Kansızlık baş ağrısı yapar mı? Kansızlık-baş ağrısı ilişkisi

Kansızlık, özellikle kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülen, her yaş grubunu etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Kansızlık, sadece kan değerlerinin düşük olması ile sınırlı değildir. Kişinin yaşam kalitesini de doğrudan etkileyen çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Kansızlık baş ağrısı yapar mı?

Kansızlık, kandaki kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobinin normal seviyenin altına düşmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Hemoglobinin temel görevi oksijen taşımaktır. Bu yüzden hemoglobin değerinde azalma meydana gelmesi, organlara yeterli miktarda oksijen taşınamamasına sebep olmaktadır.

Beyin, oksijen ihtiyacının en yüksek olduğu organlardan biridir. Oksijenin yetersiz olması, beyin damarlarında genişlemeye, sinir sisteminde hassasiyete ve bunun sonucunda da baş ağrısına sebep olabilmektedir.

Demir eksikliği anemisi, orak hücreli anemi ve talesemi baş ağrısına sebep olan kansızlık türleridir. Kansızlık sebebiyle oluşan baş ağrıları genel olarak kendini şu şekilde göstermektedir:

Sık tekrarlayan ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen ağrılar şeklinde olabilmektedir.

Baş ağrısı; baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi diğer belirtilerle kendini gösterebilmektedir.

Özellikle odaklanma gerektiren durumlarda veya uzun süre ayakta kalındığında baş ağrısı daha belirgin hale gelebilmektedir.

Dolayısıyla kansızlık, baş ağrısının sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilmektedir. Fakat her baş ağrısının kansızlığa bağlı olmadığı da unutulmamalıdır.

Kansızlık belirtileri nelerdir?

Kansızlık, diğer adıyla anemi, vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olamaması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durum, dokulara yeterli miktarda oksijen taşınamamasına sebep olmakta ve çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. Kansızlığın yaygın olarak görülen belirtileri şu şekildedir:

Halsizlik ve yorgunluk,

Soluk cilt,

Çabuk yorulma,

Hızlı veya düzensiz kalp atışı,

Nefes darlığı,

Baş ağrısı,

Göğüs ağrısı,

Baş dönmesi veya bayılma hissi,

Konsantrasyon güçlüğü,

Ellerde ve ayaklarda üşüme, karıncalanma.

Bacaklarda kramp,

Tansiyon düşüklüğü,

Sinirlilik,

Tırnaklarda kırılganlık ve şekil bozukluğu,

Saç dökülmesi.

Kansızlık belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Hafif düzeyde kansızlıkta bu şikayetler daha az hissedilirken ilerleyen durumlarda günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu yüzden yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçı sizde varsa mutlaka uzman bir doktora başvurmalı ve gerekli testleri yaptırmalısınız.

Kansızlık (anemi) neden olur?

Kansızlık, pek çok farklı faktöre bağlı olarak gelişebilen bir rahatsızlıktır. Temel olarak kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, yapısında veya kaybında meydana gelen problemler kansızlığa yol açmaktadır. Kansızlığa sebep olan başlıca nedenler şu şekildedir:

Demir eksikliği, en sık görülen kansızlık nedenidir. Kronik kan kaybı, yetersiz beslenme ve sindirim sorunlarından kaynaklı olarak meydana gelebilmektedir.

B12 vitamini ve folik asit eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı üretimini engellediği için kansızlığa sebep olmaktadır.

Romatizmal hastalıklar, böbrek yetmezliği ve uzun süreli enfeksiyonlar kansızlığa zemin hazırlayabilmektedir.

Mide - bağırsak kanamaları, adet kanamaları veya cerrahi müdahaleler sonrasında gelişen kan kayıpları aneminin sebepleri arasındadır.

Aplastik anemi ve lösemi dibi durumlar, kan hücrelerinin üretiminde doğrudan sorunlara yol açabilmektedir.

Orak hücreli anemi veya talasemi gibi kalıtsal hastalıklar, kansızlığın genetik sebepleri arasında yer almaktadır.

Kansızlığın sebebi doğru şekilde belirlenmeden uygulanan tedavi kalıcı bir çözüm sağlamamaktadır. Bu yüzden düzenli kontroller ve gerekli kan testleri, kansızlığın sebebini tespit etmede oldukça önemlidir.