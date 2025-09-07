HABER

Kapadokya'da kaçak yapılara karşı mücadele sürüyor: "Bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız"

Melih Kadir Yılmaz

Kapadokya'nın doğal yapısını korumak adına kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Son olarak Çavuşin Köyü sınırlarında birinci derece doğal sit alanı içerisinde bulunan, peribacalarının yanında izinsiz şekilde inşa edilen otel ve restoran yıkıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak isteyen Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılara karşı mücadelesi sürüyor.

Bugüne kadar bin 432 kaçak yapı yıkılırken, son olarak Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kapadokya da kaçak yapılara karşı mücadele sürüyor: "Bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız" 1

KAÇAK BİNA YIKILDI

Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının tespit çalışmaları kapsamında toplam 920 metrekare alan üzerinde kurulu bulunan otel ve restoranın izinsiz inşa edildiği ve peribacalarına zarar verdiği belirlendi. Alanın birinci derece doğal sit statüsünde olması nedeniyle gerekli uyarıların yapılmasının ardından kaçak bina Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.

Kapadokya da kaçak yapılara karşı mücadele sürüyor: "Bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız" 2

"BÖLGENİN ÖZGÜN DOKUSUNA ZARAR VEREN HİÇBİR YAPIYA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kapadokya, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya’da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeten çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

