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Kapadokya'daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş'tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır"

Dünyaca ünlü tarihi bölge Kapadokya'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan acı olayın ardından Trabzon'daki Sümela (Meryem Ana) Manastırı için uyarı geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Göreme’deki trüf yapılar ile Sümela Manastırı'nı çevreleyen kaya kütlelerinin benzer riskler taşıdığını vurguladı. Bektaş, yoğun ziyaretçi alanlarında alınması gereken önlemleri "acil" diye sıralayarak çağrı yaptı.

Kapadokya'daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş'tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır"
Mehmet Hazar Gönüllü

Nevşehir dün acı bir olayla sarsıldı. Saat 15.15 sıralarında, Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacası çöktü. Kopan kaya parçalarının üzerlerine düştüğü 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert yaşamını yitirdi.

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 1

GAZETECİ ÇİFT 3 AYLIK EVLİYDİ

Gazeteci Fatih Eray Tuna ve muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna’nın cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sakarya’da toprağa verilmek üzere dün gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. 5 Temmuz'da dünyaevine giren ve tatil için bölgede bulunan çiftin ölümü haberi, yakınlarını ve basın camiasını yasa boğdu.

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 2

Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in Fransa'dan gelecek yakınlarının beklendiği öğrenildi. Yaralanan 5 kişiden 4’ünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildiği, hastanedeki son yaralı Fransız uyruklu, Nael Mgattaf'ın (8) durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 3

PROF. DR. BEKTAŞ: "GÖREME, SÜMELA İÇİN BİR UYARIDIR"

Göreme'de yaşanan faciayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela (Meryem Ana) Manastırı'na dikkat çekerek şunları kaydetti:

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 4

"Kapadokya Göreme’de peri bacasının çökmesiyle yaşadığımız acı kayıp, hassas ve dik yamaçlardaki kaya düşmesi riskini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Göreme’deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı’nı çevreleyen dik, çatlaklı magmatık kaya kütleleri jeolojik ve geoteknik açıdan benzer riskler taşır."

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 5

İKİ ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Acil önlemler alınması gerektiğini belirten Bektaş, Sümela yamaçlarındaki çelik ağ ve kaya bariyerlerinin periyodik denetimi ve InSAR ve LiDAR (lazer tarama) sistemleriyle mikron düzeyinde yamaç deformasyonu izlenmesi gerektiğini belirtti.

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 6

YOĞUN ZİYARETÇİ ALANLARI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Bektaş, Kapadokya'daki faciayı şöyle değerlendirdi:

"Kapadokya’nın hassas tüf kayaçları ve üzerindeki ağır şapkalar; aşırı yağışlar, donma-çözülme ve derin çatlak gelişimiyle ani blok düşmelerine açık hale geliyor. Erozyon doğal bir süreçtir; ancak insan hayatını korumak bilimsel müdahale gerektirir"

Yoğun ziyaretçi alanları için de çağrıda bulunan Bektaş, "Uydu (InSAR) ve drone ile sürekli mikron düzeyinde deformasyon izleme, çatlak genişleme analizi ve kütle hareketi risk haritaları, riskli noktalarda acil güvenlik koridorları şarttır" ifadelerini kullandı.

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 7

BEŞ BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, çökmenin teknik nedenlerini, ihmal veya doğal afet boyutunu incelemek üzere alanda görev yapacak 5 ayrı bilirkişi tayin edildi. Bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda adli sürecin seyri netleşecek.

Kapadokya daki facianın ardından Prof Dr. Bektaş tan "acil" çağrı! "Sümela Manastırı da benzer riskler taşır" 8

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Trabzon Kapadokya Peribacası Sümela Manastırı
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