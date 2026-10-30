Son dakika: Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Soruşturma giderek derinleşirken, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili de çok sayıda iddia gündeme geldi.

MUSTAFA SARIGÜL YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Sarıgül geçen günlerde yaptığı açıklamada soruşturma nedeniyle partisinden istifa edeceğini belirtmişti. Mustafa Sarıgül bugün Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

"ADALET TECELLİ EDECEK VE BEN PARTİME DÖNECEĞİM"

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim"

NE OLMUŞTU?

İki Alman vatandaşı şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Şahıslar, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarını gündeme getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

EMİR SARIGÜL, ÖMER SARIGÜL, AYLİK KOTİL, MURAT AĞIREL TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

TOPLAM 22 TUTUKLU VAR

16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 22 şüpheli tutuklandı. Yeni dalga operasyonda ise 11 kişi için gözaltı kararı verildi.