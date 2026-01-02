HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kapadokya'ya kar yağdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile beyaza büründü.

Kapadokya'ya kar yağdı

Peribacaları ile doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, yılbaşı gecesi yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile bölgeye gelen turistler, Güvercinlik Vadisi’ndeki güvercinleri besledi. Bazı turistler ise kar altında kalan peribacaları manzarasında fotoğraf çekti.

"BU ŞEKİLDE DAHA GÜZEL"

İstanbul’dan gelen Emine Karacaoğlu, "Buraya yılbaşı için eşimle birlikte geldik. Çok beğendim ama çok soğuk, zor şartlara rağmen geziyoruz. Peribacalarını gördük. Göreme ve Uçhisar'ı gezdik, kaleye çıktık. Herkese tavsiye ediyorum. Peribacaları karla daha güzel, kar her tarafı kaplıyor bembeyaz bu şekilde daha güzel" dediKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Suudi ve BAE'li mevkidaşları ile görüştüBakan Fidan, Suudi ve BAE'li mevkidaşları ile görüştü
Yer: Gaziantep! Sobadan sızan gaz 7 kişilik aileyi hastanelik ettiYer: Gaziantep! Sobadan sızan gaz 7 kişilik aileyi hastanelik etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.