Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mustafa Fidan

Döviz bürolarında suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı gerekçesiyle başlatılan Kapalıçarşı operasyonunda yeni gelişme yaşandı. 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı,18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/279446 soruşturma sayılı dosyası kapsamında 44 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiş, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

18 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

Aynı dosya kapsamında 18 şüpheli hakkında (2 şüpheli hakkında dosya üzerinden olacak şekilde) adli kontrol kararı verilmesi talep edilmiş olup talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

14 Kasım 2025
14 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kapalıçarşı
