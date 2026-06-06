Kapıda göründü, operasyon için düğmeye basıldı

Bursa'da 2019 yılından beri kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuk, annesine teslim edilip Almanya'ya gitti.

N.S. isimli çocuğun yedi yıl sonra kaydedilen ve dava dosyasına da giren ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Operasyonun düzenlendiği 10 Mart'ta saat 04.06'da kaydedilen görüntüde küçük çocuğun babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarıldığı görüldü.

DRONE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülere N.S.'nin sadece başı yansırken, aynı gün saat 08.46'da kaydedilen başka bir görüntüde de yine babaannesi tarafından evin bahçesine çıkarılan çocuğun bir süre sonra yeniden içeri girdiği tespit edildi.

OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Çocuğun söz konusu evde saklandığını sadece başını görerek belirleyen özel ekip, vakit kaybetmeden operasyon düğmesine bastı.

Yedi yıl boyunca izine rastlanmayan N.S., 10 aydır alıkonulduğu harabe evden kurtarıldı.

NE OLMUŞTU?

Almanya vatandaşı Rebecca S., 2019 yılında bir yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S'ye ait eve gelmişti.

Bir süre sonra Rebecca S.'nin, erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.

Bir süre sonra Rebecca S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

YEDİ YIL SONRA BULUNDU

Umut K., iki yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirirken; Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Altı kişilik özel ekip, yedi yıl boyunca izine rastlanılmayan N.S.'yi, 30 gün süren teknik ve fiziki takiple 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyip, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde bulmuştu.

Operasyonla kurtarılan çocuğa DNA testi yapılmış, Rebecca S.'nin annesi olduğu kesinleşmişti.

SANIKLAR İÇİN HAPİS CEZASI İSTENİYOR

N. S.'nin kayıp olarak aradığı 2019'dan bulunduğu tarihe kadar hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz ve emare bulunmaması nedeniyle biri tutuklu beş sanığın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, N. S.'nin beyanında kendisini dövdüğünü söylediği sanıklardan Recai M.'nin kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama suçundan da cezalandırılması istendi.

ÇOCUĞU İLÇE İLÇE GEZDİRMİŞ

Soruşturma dosyasında çocuğa ilişkin çarpıcı ayrıntılara da yer verildi.

İddianamede; Rebecca S.'nin 2019 yılında çocuğunun babası Umut K. ve babaannesi Hanife Taşdemir Stief tarafından kaçırıldığına yönelik şikayet dilekçesi sunmasının ardından açılan davada babaannenin ceza aldığı, Umut K.'nin 2024 yılında ölümünün ardından Başsavcılık tarafından soruşturma dosyasının yeniden açılarak araştırmalara devam edildiği ve babaanne hakkında adli kontrol kararı verildiği ve haftada 1 gün karakola imza vermeye gittiği kaydedildi.

Yine iddianamede; fiziki takip altında tutulan Hanife Taşdemir Stief’in imza atıp, karakoldan ayrıldıktan sonra resmi kayıtlı bulunan evine gidip bir süre burada kaldığı, sonrasında başka bir ikamete gittiğinin tespit edildiği ve bu şekilde çocuğun alıkonulduğu evden operasyonla kurtarıldığı belirtildi.

Hanife Taşdemir Stief'in, Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu’daki akrabalarına ait bağ evlerinde sakladığı torununun yerini, yakalanma şüphesiyle sürekli değiştirdiği, operasyondan 10 ay önce de Remzi M.'ye ait eve getirdiği belirlendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır