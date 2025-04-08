Kapıkule'de rüşvet operasyonu: Paraları masa altında saydı! Gizli kamera ortaya çıkardı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GİZLİ KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

EŞ ZAMANLI ARAMA YAPILDI

Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

Memurlara rüşvet verdikleri iddia edilen 350 yerli ve yabancı uyruklu kişiler arasından kimlik bilgileri tespit edilen 128 şahıs hakkında yakalama çalışmaları başlatılırken, diğer şahısların kimlik tespitine devam edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

(AA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır