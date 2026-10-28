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Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz"

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bekleyen tır şoförleri, Avrupa ülkelerine geçişlerde yaşadıklarını öne sürdükleri vize ve oturum sorunlarını dile getirdi. Şoförler, Türk plakalı araçların ve sürücülerin çeşitli gerekçelerle geri çevrildiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz"

Tır şoförü Yusuf Ateş, yaşadıkları sorunların başında Schengen vizesi ve oturum konusunun geldiğini söyledi. Bulgaristan makamlarının Türk şoförlerini çeşitli gerekçelerle geri çevirdiğini öne süren Ateş, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin turist gibi değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Kapıkule ve Hamzabeyli de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz" 1

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'DE TIR ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ

Ateş, "Biz turist değiliz. Biz tatile gitmiyoruz. İthalat ve ihracata katkıda bulunan, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan şoförleriz. Bizim amacımız Avrupa'da kalmak değil, yükümüzü taşıyıp işimizi yapmak ve evimize ekmek götürmek" dedi.

Kendisinin de vize başvurusunun reddedildiğini belirten Ateş, 18 yıldır Avrupa ile Türkiye arasında taşımacılık yaptığını, giriş ve çıkış kayıtlarının bulunmasına rağmen vize alamadığını ifade etti.

Kapıkule ve Hamzabeyli de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz" 2

"BİR GECEDE YÜZLERCE ARAÇ GERİ ÇEVRİLDİ"

Bulgaristan'a geçişlerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Ateş, verdiği bilgilere göre bir önceki gün saat 18.00 ile gece yarısı arasında 245 aracın geri çevrildiğini öne sürdü. Geri çevirmelerde oturum süresinin gerekçe gösterildiğini savunan Ateş, uygulamaların baskıya dönüştüğünü iddia etti.

Ateş, yalnızca sınır kapılarında değil, Avrupa'nın farklı noktalarında da Türk şoförlerinin sorun yaşadığını öne sürerek Kranevo-Kalotina hattındaki tampon bölgede 200'ün üzerinde şoförün beklediğini, Polonya'da iki Türk şoförünün tutuklandığını ve bazı Avrupa ülkelerindeki gümrük sahalarında Türk araçlarının hareket etmesine izin verilmediğini iddia etti.

Kapıkule ve Hamzabeyli de tır şoförleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Biz turist değiliz" 3

"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUN"

Sınır kapılarındaki sıra, park ve temel ihtiyaçlara ilişkin sorunların kendi içlerinde çözülebileceğini belirten Ateş, asıl beklentilerinin vize ve oturum uygulamalarından kaynaklandığını söyledi. Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ateş, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. Ateş, "Biz vize almak için ciddi paralar ödüyoruz ancak çoğu zaman olumsuz cevaplarla karşılaşıyoruz. Taşıdığımız yükler sadece bizim değil, ülkelerin ekonomileri için de önemli. İnsanların artık bizi görmesini ve yaşadığımız sorunları anlamasını istiyoruz. Bizim sloganımız şu: Yol bizim, kapı bizim. Bizi görecekler, başka çaresi yok" dedi.
Şoförler, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin aksamaması ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Hamzabeyli Sınır Kapısı Kapıkule sınır kapısı tır şöförü
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