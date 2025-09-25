Kapıların kırıldığı iddia ediliyordu! "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın" iddiasına valilikten açıklama: Müfettişler görevlendirildi

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerine 16 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğu aktarıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

"TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE'NİN SORUŞTURMAYLA İLGİSİ YOK"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

EVE KAPILARIN KIRILARAK GİRİLDİĞİ İDDİASI

Halk TV'nin aktardığına göre; soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

İddiaya göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde bulunanlar büyük korku ve panik yaşadı. Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır