HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kapıların kırıldığı iddia ediliyordu! "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın" iddiasına valilikten açıklama: Müfettişler görevlendirildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine kapıların kırılarak baskın düzenlendiği öne sürülmüştü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre evin Gültepe'nin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayla Gültepe'nin ilgisi olmadığı belirtilirken olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Kapıların kırıldığı iddia ediliyordu! "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın" iddiasına valilikten açıklama: Müfettişler görevlendirildi

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerine 16 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğu aktarıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

Kapıların kırıldığı iddia ediliyordu! "TİM Başkanı Mustafa Gültepe nin evine baskın" iddiasına valilikten açıklama: Müfettişler görevlendirildi 1

"TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE'NİN SORUŞTURMAYLA İLGİSİ YOK"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir."

Kapıların kırıldığı iddia ediliyordu! "TİM Başkanı Mustafa Gültepe nin evine baskın" iddiasına valilikten açıklama: Müfettişler görevlendirildi 2

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

EVE KAPILARIN KIRILARAK GİRİLDİĞİ İDDİASI

Halk TV'nin aktardığına göre; soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

İddiaya göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde bulunanlar büyük korku ve panik yaşadı. Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Yüksekten düşen işçi yaralandıYüksekten düşen işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği Türkiye İhracatçılar Meclisi baskın tim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.