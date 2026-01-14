HABER

Kapısını bir açıyor hayat kadını bir açıyor trans birey çıkıyor: 'Bu iş kontrolden çıktı'

Bursa'da yaşayan Ersan Yalçuva'nın başı tanımadığı düşmanlarıyla belada. Evine bilmediği isimlerden sürekli sipariş gelmeye devam ediyor. Üstelik artık sadece sipariş değil bazen polis, bazen ambulans, bazen bakanlık çalışanları geliyor. Son olarak Yalçuva'nın evine hayat kadını ve trans birey bile gönderdiler. Bunu yapanların kim olduğunu bilmediğini söyleyen mağdur, arkadaşlarına da benzer siparişlerin gittiğini söyledi.

Bursa'da yaşayan Ersan Yalçuva'nın evine yönelik asılsız ihbar ve sahte yemek siparişleri kabusu büyüyerek devam ediyor. Son 20 günde adresine kapıda ödeme şartıyla yaklaşık 400 yemek siparişi, çok sayıda polis, ambulans, taksi ve farklı kişiler gönderilen 44 yaşındaki Yalçuva'nın ardından, şimdi de yakın arkadaşlarının evlerine sipariş gönderilmeye başlandı. Yalçuva, "Arkadaşlarım da rahatsız edilmeye başlandı. Bazıları beni arayıp ‘Ne olur beni arama, başımıza iş geliyor' diyor" diyerek yaşananların boyutunun genişlediğini söyledi.

KABUS 20 GÜN ÖNCE BAŞLADI

Nilüfer ilçesinde 6 katlı bir binanın 3'üncü katında, kas hastası kızı Melis ve oğlu Eren (11) ile yaşayan Ersan Yalçuva'nın adresine, yaklaşık 20 gün önce siparişini vermediği yemekler gelmeye başladı. İlk etapta paketlerde farklı isimler yer aldığı için adres hatası olduğunu düşünen Yalçuva, siparişlerin kesilmemesi üzerine durumun kasıtlı olduğunu fark etti.

HAYAT KADINLARI, TRANS BİREYLER...

Asılsız yemek siparişlerinin ardından bu kez asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı. Kapısını açtığında kimi zaman polis, kimi zaman sağlık ekipleriyle karşılaştığını belirten Yalçuva, farklı mahallelerden hayat kadınları ve trans bireylerin dahi adresine yönlendirildiğini ifade etti. İhbarlar arasında bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet iddialarının da yer aldığı öğrenildi.

"HAYATIN BOYU SENİNLE UĞRAŞACAĞIZ"

Yaşadıklarını anlatan Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00'de başlıyor, gece 03.00'e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Fas numaralarından ve farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler" diye konuştu.

UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İhbarların devam ettiği ve yaşadığı mağduriyeti anlatan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek" dedi.

EVDE OLMASA DA FARK ETMİYOR

Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze'de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenilirken, apartman önünde yan yana sıralanan çok sayıda motokuryeyi cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yalçuva, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ÇEVREMİ DE SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Son günlerde olayın yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Yalçuva, "Artık sadece ben değilim. Aradığım, görüştüğüm yakın arkadaşlarımın evlerine de yemek siparişleri gönderilmeye başlandı. İnsanlar korkuyor. Bazıları beni arayıp ‘Lütfen beni arama, bizim de başımız derde giriyor' diyor. Bu iş kontrolden çıktı. Sadece beni değil, çevremdeki herkesi sindirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yalçuva, günün belirli saatleri evinin camından kapıya bakarak gelen herhangi bir kurye olup olmadığını kontrol ediyor. Arkadaşlarıyla zaman zaman görüntülü konuşma yapan Yalçuva bazen istemeden de olsa onların da başını yakıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

