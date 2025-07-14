HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne'de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı

İçerik devam ediyor

Edirne'de korkutan bir orman yangını başladı. Tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü. Edirne-Havsa kara ulaşıma kapatıldı. Bölgeye TOMA ve takviye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Edirne'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 1

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 2

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 3

TOMA VE TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 4

Dumanların kapladığı kara yolu ulaşıma kapatılırken, bölgeye takviye itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 5

Polisler, TOMA’lar ile alevlere müdahale etti. Çalışmalara çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 6

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 7

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 8

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 9

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 10

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 11

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 12

Kapkara dumanlar gökyüzünü kapladı! Edirne de orman yangını: Alevler hızla büyüdü, kara yolu trafiğe kapatıldı 13

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'daki yangında kahreden detay: Anne ve bebeği 17.kattan çatıya çıkmak isterken can vermiş!Ankara'daki yangında kahreden detay: Anne ve bebeği 17.kattan çatıya çıkmak isterken can vermiş!
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiİstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourınho'dan yıldız isme telefon!

Jose Mourınho'dan yıldız isme telefon!

Tahliye kararından ardından merak uyandırdı: Artık bitti mi?

Tahliye kararından ardından merak uyandırdı: Artık bitti mi?

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Manavgat'ta belediye başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi

Manavgat'ta belediye başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.