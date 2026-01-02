HABER

Kar altında denize girip yüzdü attı

Kastamonu’da 54 yaşındaki bir vatandaş, kar yağışı altında denize girip kulaç attı.

Kar altında denize girip yüzdü attı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hava sıcaklığının 3, deniz suyu sıcaklığının 9 derece olmasına aldırış etmeyen 54 yaşındaki Saim Gürel, yeni yılın ilk gününde denize girerek yüzdü. Arkadaşları kalın kıyafetlerle kendisini takip ederken, dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Gürel, önce karların üzerine yattı, ardından denize girerek yüzdü. Gürel’in arkadaşları o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Geçen kış da denize girerek yüzdüğünü söyleyen Gürel, 2026 yüzme sezonunu kar altında açtığını ifade etti.

