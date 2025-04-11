Kar aniden bastırdı, otoyolda 8 araç zincirleme kazaya karıştı:10 yaralı

Bolu'daki kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya karıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada 10 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır