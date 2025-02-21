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  4. Kar bu kez eğlendirmedi... Sarıyer'de kayan cip önce arabalara, sonra yayaya çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kar bu kez eğlendirmedi... Sarıyer'de kayan cip önce arabalara, sonra yayaya çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

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21.02.2025 17:00
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İstanbul'da yağan kar nedeniyle okullar tatil edildi. Bazı vatandaşlar karın tadını çıkartıp eğlenirken, bazıları da zorluklar yaşadı. Özellikle araçların yolda kayması birçok kazaya sebebiyet verirken, Sarıyer'deki olaydan acı haber geldi. Yolların kaygan olması nedeniyle kayan cip önce 4 araca, sonrasında da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı. Yaralanan Pekmez kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti.

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İFADESİ ALINDI

Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan sürücü Saliha B.'nin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Epğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldığı öğrenildi. Sürücünün ifade işlemlerinin tamamlandığı bilgisi de edinildi.

ÇOCUK VE BABASI SON ANDA KURTULDU

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar görülüyor. O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı "Biz geldiğimizde zaten olay olmuştu. Kazadan yarım saat sonra geldik. Gördüğümüzde durum bu şekildeydi. Sabah ben bir kaç kere bu yoldan gittim. Herhangi bir kar ya da buzlanma yoktu. Muhtemelen hızdan dolayı ya da kontrolü kaybettiğinden çünkü hızı en az 100 kilometre vardı. Kontrolü kaybettiği için burada 4-5 tane arabaya vurdu. Sonra bir kişi de vefat etti. 43 yaşında bir abimizdi" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kar kaza
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